Экс-депутат ВР Ирина Фарион жестко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском
Причиной стала реплика президента о Бандере.
Об этом говорится в видео, опубликованном в телеграмм-канале Инсайдер.
"Скандальная своими заявлениями экс-депутат ВР Ирина Фарион назвала Зеленского" биологическим мусором "," шутом "," Иудой "и" слугой Путина ". Причиной всему стала реплика президента о Бандере. Кто сегодня видимо забыл выпить таблетки", - говорится в сообщении .
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"Степан Бандера является лакмусовой бумажкой в украинском обществе на зрелость нации, способность иметь гордую осанку и на способность бороться. Все, кто имеет другую оценку Степана Бандеры - биологическое мусора. Это я утверждаю и полным проявлением этого биологического мусора является Зеленский. Называть его в сокращенном варианте, так, как он себя приписал в среднем роде Зе. и вот что это несчастье Зе - это посмешище во всем мире намичало о Бандере ", - сказала Фарион и включила видео Зеленского.
"Синтаксис, который использует это существо, ярко свидетельствует о его айкю на уровне недоразвитости", - добавила Фарион.
Ранее мы пиали, что Ирина Фарион заявила, что все русскоязычные граждане Украины "московиты и уроды".
К такому заключению она пришла после общения с темнокожим мужчиной во Львове, который сумел в совершенстве овладеть украинским языком.
По ее словам, в Украине нет "так называемых русскоязычных".
"…нас спасет только очень жесткая сила по отношению к москвоязычию. У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо московиты, либо уроды. И первые, и вторые – достояние Путина. Путин – враг. С врагом разговор один – сила. И никакого оправдания", – сообщила Фарион.
Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.
Как писала Politeka, известной украинской актрисе запретили играть из-за русского языка
Также Politeka писала, Ирина Фарион выдала новую порцию бреда, сравнив русскоговорящее население Украины с ЛГБТ-сообществом.