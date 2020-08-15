МОЗ зафіксувало різке збільшення хворих з важкими формами інфекції

Як передає Politeka.net, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів подробиці під час брифінгу 15 серпня.

За даними МОЗ, за останню добу в Україні госпіталізували 333 людини з китайським вірусом, зараз в лікарнях налічується вже 5854 таких пацієнтів. Максим Степанов нагадав, що рівно місяць тому в медустановах було зареєстровано набагато менше - 3935 хворих.

"За місяць кількість людей, які одночасно лікуються в умовах стаціонару, становить плюс 1819", - зазначив міністр. - "Ми бачимо різке зростання хворих не тільки тих, які реєструємо щодня, а й тих, які мають важкий перебіг хвороби".

Він додав, що незважаючи на карантин завантаженість ліжок для хворих вірусом в українських медустановах в середньому становить 24%. При цьому є регіони, де зайняті більше 50% місць: Київ, Львівська та Чернівецька області. Крім того, на сьогоднішній день в лікарнях є 1,7 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів, медичні установи нарощують свої потужності - в першу чергу лікарні "другої хвилі".

"За час пандемії ми наростили потужності в 2 рази і далі ми будемо нарощувати", - підсумував Максим Степанов.

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