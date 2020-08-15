Минздрав зафиксировал резкое увеличение больных с тяжелыми формами инфекции

Как передает Politeka.net, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал подробности во время брифинга 15 августа.

По данным Минздрава, за последние сутки в Украине госпитализировали 333 человека с китайским вирусом, сейчас в больницах насчитывается уже 5854 таких пациентов. Максим Степанов напомнил, что ровно месяц назад в медучреждениях было зарегистрировано намного меньше - 3935 больных.

"За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, составляет плюс 1819", - отметил министр. - "Мы видим резкий рост больных не только тех, которые регистрируем ежедневно, но и тех, которые имеют тяжелое течение болезни".

Он добавил, что несмотря на карантин загруженность коек для больных вирусом в украинских медучреждениях в среднем составляет 24%. При этом есть регионы, где заняты более 50% мест: Киев, Львовская и Черновицкая области. Кроме того, на сегодняшний день в больницах есть 1,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинские учреждения наращивают свои мощности - в первую очередь больницы "второй волны".

"За время пандемии мы нарастили мощности в 2 раза и дальше мы будем наращивать", - подытожил Максим Степанов.

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