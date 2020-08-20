Медсестра інфекційного відділення в Подільській міській лікарні 9 розповіла про реалії в українських лікарнях

За її словами, медсестрам, які працюють в інфекційних відділеннях "червоної" зони, доводиться проводити по 6-10 годин біля "важких" пацієнтів з китайським вірусом. Вона зазначила, що деяким пацієнтам потрібно по три рази на день ставити крапельниці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання Громадське.

"Буває, по 6-10 годин проводимо там, через що працюємо в памперсах. По можливості ми змінюємо один одного", – розповіла вона про важкі будні.

Медсестра також розповіла, що найважче в роботі – це морально підтримати хворих.

"Заходиш і бачиш, як вони очима благають про допомогу. Тут потрібно бути не тільки професійною медсестрою, а й психологом, вміти підтримати, заспокоїти людину. Вони просять про допомогу, ти намагаєшся це зробити, але не завжди виходить, на жаль, летальні випадки є", – сказала Барановська.

На її думку, люди розслабилися під час пандемії китайського вірусу і не розуміють, з чим зіткнулися.

"Я б хотіла, щоб хоч хтось із тих, хто каже, що вірус – це міф, прийшов до нас в лікарню і подивився, які є пацієнти, як важко вони хворіють. Я хочу, щоб люди розуміли, що це не вигадки, вірус реальний. Я хочу, щоб вони носили маски хоча б в громадських місцях, в транспорті", – резюмувала медсестра.

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