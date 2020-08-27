Родичка постраждалої дівчини в ДТП з п'яним майором розповіла про її стан
Свій коментар Світлана Ластовець дала "КП" в Україні".
"Саша і ще дві дівчинки в цьому році закінчили національний медичний університет ім. Богомольця і надходили на воєнку. Саша буквально напередодні трагедії повернулася до Києва з хресної ходи до Почаєва. І пішла в частину на примірку форми", - розповіла жінка.
Світлана зазначила, у Олександри були плани на майбутнє, але страшне ДПТ їх перекреслило.
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"Саша працювала в Охматдиті, займалася волонтерством. Мама її зараз в дуже важкому психологічному стані: відмовляється вірити в те, що відбувається. Дівчатам перекреслили все майбутнє. Як їм жити далі?!",- не обурюється Світлана.
В цей час лікарі ведуть боротьбу за те, щоб зберегти їй другу ногу і життя. Її стан найважчий.
"Лікарі підтвердили, що Олександра на операції з порятунку другої ноги. Зараз операція пройшла, чекаємо дзвінка, сказали, що через годину пропустять матір до неї", - зазначила жінка.
Нагадаємо, моторошна ДТП сталася в Києві у вівторок, 25 серпня. Нетверезий майор ЗСУ наїхав на своєму автомобілі на трьох дівчат-курсанток.
Дівчата перебували на території військової частини на вулиці Зоологічна (Шевченківський район столиці). Вони приїхали в установу за новою формою і стояли біля адміністративної будівлі.
Також ми повідомляли, одна з постраждалих в ДТП Галина Николин потребує фінансової допомоги. Лікарі діагностували у дівчини множинні переломи, розбиті кістки, розриви зв'язок, а тажже анемію середнього ступеня. На сьогоднішній день медики розглядають можливість ампутації кінцівки.
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