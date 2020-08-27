Родственница пострадавшей девушки в ДТП с пьяным майором рассказала о ее состоянии
Свой комментарий Светлана Ластовец дала "КП" в Украине".
"Саша и еще две девочки в этом году окончили Национальный медицинский университет им. Богомольца и поступали на военку. Саша буквально накануне трагедии вернулась в Киев с крестного хода до Почаева. И пошла в часть на примерку формы", - рассказала женщина.
Светлана отметила, у Александры были планы на будущее, но страшное ДПТ их перечеркнуло.
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"Саша работала в Охматдете, занималась волонтерством. Мама ее сейчас в очень тяжелом психологическом состоянии: отказывается верить в происходящее. Девчонкам перечеркнули все будущее. Как им жить дальше?!", - недоумевает Светлана.
В настоящее время врачи ведут борьбу за то, чтобы сохранить ей вторую ногу и жизнь. Ее состояние самое тяжелое.
"Врачи подтвердили, что Александра на операции по спасению второй ноги. Сейчас операция прошла, ждем звонка, сказали, что через час пропустят мать к ней", - отметила женщина.
Напомним, жуткое ДТП случилось в Киеве во вторник, 25 августа. Нетрезвый майор ВСУ наехал на своем автомобиле на трех девушек-курсанток.
Девушки находились на территории воинской части на улице Зоологическая (Шевченковский район столицы). Они приехали в учреждение за новой формой и стояли у административного здания.
Также мы сообщали, одна из пострадавших в ДТП Галина Николин нуждается в финансовой помощи. Врачи диагностировали у девушки множественные переломы, разбитые кости, разрывы связок, а тажже анемию средней степени. На сегодняшний день медики рассматривают возможность ампутации конечности.
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