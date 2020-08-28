Історія українського Хатіко нещодавно сколихнула мережу, а зараз йому вже шукають нових господарів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, днями у Дніпропетроській області розповіли про місцевого "Хатіко", який вже три роки поспіль живе цвинтарі та сумує біля могили свого померлого господаря.

Жителі села Романівка під Кривим Рогом, де мешкав господар собаки, знали про сумну долю песика, але ніхто не забрав його собі. Чотириногий харчувався цукерками і печивом з могил, іноді йшов з цвинтаря в пошуках їжі. Так тривало цілих три роки поспіль, поки на "Романовського Хатіко" не звернув увагу житель Кривого Рогу Ігор Куліковський.

Він розповів у соцмережі про вірного песика.

"Всі, хто опинився сьогодні на кладовищі, не втрималися і поцікавилися табличкою на хресті. 1979-2017. Запитав у копачів, ті підтвердили - три роки приходить, живе тут, сумує. Таку печаль і відданість навіть у людей в очах не часто побачиш", - написав він.

Публікація швидко розлетілась по соцмережі і дійшла до зоозахисників.

Волонтерка Ксюша Кравченко розповіла, що пес зараз у неї. За словами дівчини, публікація в соцмережі врятувала собаку, тому що адміністрація кладовища після розголосу вирішила позбутися песика.

"Собака нікому не потрібен був. На фото пес виглядає вгодованим, насправді худий, видно що недоїдав. Тварина - не агресивна, добра, контактна. Насправді просто потрібен господар, який подарує йому любов і ласку і тарілку супу. Зараз у собаки є невелика депресія, тому що він змінив місце перебування, але я думаю, він з цим впорається", - сказала волонтерка.

Відомо, що власником собаки був 38-річний місцевий житель Романівки. Що з ним сталося, волонтери не знають. Але після його смерті пес перебрався жити на його могилу і провів тут три роки. Адміністрація кладовища давала розпорядження вивезти собаку кудись, але після цього пес повернувся на своє місце.

Волонтери почали шукати "Романовському Хатіко" нового господаря. Пес - спокійний і лагідний, йому близько 7 років. До волонтерів вже надходили дзвінки від небайдужих українців, які забажали забрати "Хатіко" собі, однак нових господарів будуть вибирати вкрай ретельно, адже собаку треба підлікувати і не обділяти увагою та любов'ю, щоб він більше ніколи не страждав.

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https://www.youtube.com/watch?v=NzQpeqgDRwc