История украинского Хатико недавно всколыхнула сеть, а сейчас ему уже ищут новых хозяев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, на днях в Днепропетросской области рассказали о местном "Хатико", который уже три года подряд живет кладбище и скучает возле могилы своего умершего хозяина.

Жители села Романовка, которое находится под Кривым Рогом, где и проживал хозяин собаки, знали о печальной судьбе песика, но никто не забрал его себе. Четвероногий питался конфетами и печеньем с могил, иногда уходил с кладбища в поисках пищи. Так продолжалось целых три года подряд, пока на "Романовского Хатико" не обратил внимание житель Кривого Рога Игорь Куликовский.

Он рассказал в соцсети о верном песике.

"Все, кто оказался сегодня на кладбище, не удержались и поинтересовались табличкой на кресте. 1979-2017. Спросил у копателей, те подтвердили - три года приходит, живет здесь, скучает. Такую печаль и преданность даже у людей в глазах не часто увидишь", - написал он.

Публикация быстро разлетелась по соцсети и дошла до зоозащитников.

В комментариях очень многие украинцы желали песику поскорее найти новый дом, и вскоре появилось сообщение о том, что волонтеры выехали за верной собакой. Забрав животное, по дороге обратно машина волонтеров сломалась, но неравнодушные приехали на помощь, и теперь пес находится на передержке, пока ему не найдут новую любящую семью.

Волонтер Ксюша Кравченко рассказала, что пес сейчас у нее. По словам девушки, публикация в соцсети спасла собаку, потому что администрация кладбища после огласки решила избавиться от песика.

"Собака никому не нужна была. На фото пес выглядит упитанным, на самом деле худой, видно что недоедал. Животное - не агрессивное, доброе, контактное. На самом деле просто нужен хозяин, который подарит ему любовь и ласку и тарелку супа. Сейчас у собаки есть небольшая депрессия, потому что он сменил место пребывания, но я думаю, он с этим справится", - сказала волонтер.

Известно, что владельцем собаки был 38-летний местный житель Романовки. Что с ним произошло, волонтеры не знают. Но после его смерти пес перебрался жить на его могилу и провел здесь три года. Администрация кладбища давала распоряжение вывезти собаку куда-то, но после этого пес вернулся на свое место.

Волонтеры начали искать "Романовскому Хатико" нового хозяина. Пес - спокойный и ласковый, ему около 7 лет. К волонтерам уже поступали звонки от неравнодушных украинцев, которые хотят забрать "Хатико" себе, однако новых хозяев будут выбирать крайне тщательно, ведь собаку надо подлечить и не обделять вниманием и любовью, чтобы она больше никогда не страдала.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.

Также Politeka сообщала, что под Днепром вооруженная банда атаковала фермеров, кадры: "Травили собак и...".

Ранее Politeka писала о том, что пес из Харькова целый месяц добирался из нового дома к старым хозяевам: душещипательное видео.

https://www.youtube.com/watch?v=NzQpeqgDRwc