Все більше міст виступають проти рішення уряду

Жителі Івано-Франківська, який опинився в "червоній зоні" через китайський вірус, виступили проти посилення карантину

Під стіни облдержадміністрації прийшли десятки людей, які протестують проти внесення регіону в червону зону, передає телеграм-канал "Заговорщик".

Серед тих, хто взяв участь в акції, – вчителі, які виступають проти дистанційного навчання. У людей в руках плакати "устіть дітей до школи", "Я годую державу, а вона мене закриває", "Я маю право на працю, я теж хочу їсти" тощо.

Протестувальники вимагають, щоб уряд скасував рішення внести місто в "червону зону".

Івано-франківці протестують проти карантинних обмежень червоної зони Біля Івано-Франківської ОДА протестують небайдужі містяни. Вони проти червоної зони, зокрема щодо припинення діяльності готельно-ресторанного бізнесу, транспорту і навчальних закладів. Gepostet von Суспільне Карпати am Sonntag, 30. August 2020

Також відомо, що міська рада Івано-Франківська має намір оскаржити і скасувати постанову Кабміну, яка встановлює поділ держави на карантинні зони. Про це у відеозверненні заявив міський голова Руслан Марцінків.

Оперативно про стан справ | 31.09.20 Оперативно про стан справ | 31.09.20 Gepostet von Руслан Марцінків am Sonntag, 30. August 2020

Івано – Франківськ – не єдине місто, жителі якого повстали проти рішення влади. Наприклад, у суботу, 29 серпня, протести відбулися у Хмельницькому, а у вівторок, 1 вересня, в Києві пройде акція на підтримку івент - і HoReCa-бізнесу.

Що ж стосується ситуації із захворюваністю китайським вірусом, то вона залишається тривожною: вже кілька днів поспіль кількість нових випадків стабільно перевищує 2000 на добу.

Як відомо, Кабмін вирішив поділити Україну на чотири зони, від зеленої до червоної, в залежності від рівня захворюваністю на вірус із Китаю. У "червоній зоні" вводяться суворі обмеження, в тому числі - дистанційне навчання в школах.

Раніше ми розповідали про те, що українська влада перестаралася з посиленням карантину. Таку думку висловив політичний експерт Андрій Золотарьов.

За його словами, можливо, для посилення карантину є підстави з санітарно-епідеміологічної точки зору, однак події в Чернівцях свідчать про те, що "не варто перегинати палицю".

Експерт нагадав, що у Чернівцях через посилення карантину виходили на акції протесту підприємці, а поліція "ганялася за тролейбусами", бо місто було внесене до "червоної зони". При цьому на Калинівський ринок правоохоронці чомусь не пішли.

На думку Золотарьова, посилення карантинних заходів може стати "контрольним пострілом" в українську економіку.

Нагадаємо, українцям придумали нове жорстке покарання на карантині.

Як повідомляла Politeka, українців терміново попередили про новий жорсткий карантин, закриють все.

Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії зафіксована на Одещині,

лікарні не справляються.