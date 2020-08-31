Жители Ивано-Франковска, который оказался в «красной зоне» из-за китайского вируса, выступили против усиления карантина
Под стены облгосадминистрации пришли десятки людей, которые протестуют против внесения региона в красную зону, передает телеграмм-канал «Заговорщик».
Среди тех, кто взял участие в акции, – учителя, которые выступают против дистанционного обучения. У людей в руках плакаты «Пустите детей в школу», «Я кормлю государство, а оно меня закрывают» «Я имею право на труд, я тоже хочу есть» и тому подобное.
Протестующие требуют, чтобы правительство отменило решение внести город в «красную зону».
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Также известно, что городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабмина, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны. Об этом в видеообращении заявил городской глава Руслан Марцинкив.
Ивано-Франковск – не единственный город, жители которого восстали против решения властей. Например, в субботу, 29 августа, протесты состоялись в Хмельницком, а во вторник, 1 сентября, в Киеве пройдет акция в поддержку ивент- и HoReCa-бизнеса.
Что же касается ситуации с заболеваемостью китайским вирусом, то она остается тревожной: уже несколько дней подряд количество новых случаев стабильно превышает 2000 в сутки.
Как известно, Кабмин решил поделить украину на четыре зоны, от зеленой до красной, в зависимости от уровня заболеваемостью вирусом из Китая. В "красной зоне" вводятся суровые ограничения, в том числе – дистанционное образования в школах.
Ранее мы рассказывали о том, что украинская власть перестаралась с усилением карантина. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Золотарев.
По его словам, возможно, для усиления карантина есть основания с санитарно-эпидемиологической точки зрения, однако события в Черновцах свидетельствуют о том, что «не стоит перегибать палку».
Эксперт напомнил, что в Черновцах из-за усиления карантина выходили на акции протеста предприниматели, а полиция «гонялась за тролейбусами», потому что город был внесен в "красную зону". При этом на Калиновский рынок правоохранители почему-то не пошли.
По мнению Золотарева, усиление карантинных мер может стать "контрольным выстрелом" в украинскую экономику.
Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.
Также Politeka писала, что новая волна эпидемии зафиксирована на Одесчине,
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