Все больше городов выступают против решения правительства

Жители Ивано-Франковска, который оказался в «красной зоне» из-за китайского вируса, выступили против усиления карантина

Под стены облгосадминистрации пришли десятки людей, которые протестуют против внесения региона в красную зону, передает телеграмм-канал «Заговорщик».

Среди тех, кто взял участие в акции, – учителя, которые выступают против дистанционного обучения. У людей в руках плакаты «Пустите детей в школу», «Я кормлю государство, а оно меня закрывают» «Я имею право на труд, я тоже хочу есть» и тому подобное.

Протестующие требуют, чтобы правительство отменило решение внести город в «красную зону».

Івано-франківці протестують проти карантинних обмежень червоної зони Біля Івано-Франківської ОДА протестують небайдужі містяни. Вони проти червоної зони, зокрема щодо припинення діяльності готельно-ресторанного бізнесу, транспорту і навчальних закладів. Gepostet von Суспільне Карпати am Sonntag, 30. August 2020

Также известно, что городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабмина, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны. Об этом в видеообращении заявил городской глава Руслан Марцинкив.

Оперативно про стан справ | 31.09.20 Оперативно про стан справ | 31.09.20 Gepostet von Руслан Марцінків am Sonntag, 30. August 2020

Ивано-Франковск – не единственный город, жители которого восстали против решения властей. Например, в субботу, 29 августа, протесты состоялись в Хмельницком, а во вторник, 1 сентября, в Киеве пройдет акция в поддержку ивент- и HoReCa-бизнеса.

Что же касается ситуации с заболеваемостью китайским вирусом, то она остается тревожной: уже несколько дней подряд количество новых случаев стабильно превышает 2000 в сутки.

Как известно, Кабмин решил поделить украину на четыре зоны, от зеленой до красной, в зависимости от уровня заболеваемостью вирусом из Китая. В "красной зоне" вводятся суровые ограничения, в том числе – дистанционное образования в школах.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская власть перестаралась с усилением карантина. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Золотарев.

По его словам, возможно, для усиления карантина есть основания с санитарно-эпидемиологической точки зрения, однако события в Черновцах свидетельствуют о том, что «не стоит перегибать палку».

Эксперт напомнил, что в Черновцах из-за усиления карантина выходили на акции протеста предприниматели, а полиция «гонялась за тролейбусами», потому что город был внесен в "красную зону". При этом на Калиновский рынок правоохранители почему-то не пошли.

По мнению Золотарева, усиление карантинных мер может стать "контрольным выстрелом" в украинскую экономику.

Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.

Также Politeka писала, что новая волна эпидемии зафиксирована на Одесчине,

больницы не справляются