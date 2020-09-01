Українська письменниця Лариса Ніцой дала несподівану пораду щодо жителів Донбасу

Зокрема, письменниця порадила замінити керівний і викладацький склад загальноосвітніх шкіл Донбасу при реінтеграції окупованих територій.

Таку думку вона озвучила в програмі "Гостре питання" для журналістів видання Обозреватель.

"Треба міняти педагогічний склад, звільнити весь керівний склад, всіх вчителів, які навчали дітей", - заявила вона.

На думку письменниці, щоб забезпечити Донбас педагогічними кадрами, на цій території слід будувати гуртожитки і запрошувати вчителів з підконтрольної частини України.

"Хтось може там жити, а хтось працювати за контрактом-попрацював за контрактом, поїхав, а хтось наступний приїхав", - пояснила Ніцой.

Вона заявила, що не тільки на Донбасі, а й взагалі в Україні має бути гуманітарна політика, якої, на її думку, поки немає.

У цьому контексті письменниця звернула увагу на те, що окупаційна влада "ДНР" і "ЛНР" проводять у школах своєрідне "патріотичне виховання" та порадила провести таке в Україні.

"Там вчать захищати свою територію, а у нас не вчать. Це теж складова гуманітарної політики - нам теж треба привчати дітей до обов'язку захищати свою країну", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой різко оцінила слова Зеленського про закінчення битви на Донбасі.