Військовий волонтер Роман Доник різко висловилася про протест українських Арістов перед Кабміном

Як повідомляє Politeka, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Громадяни артисти, так ви ж за нього агітували і голосували! Ви співаєте на його святах! Навіщо ці обурення щодо індустрії, яка вмирає? Просто зателефонуйте своєму дружбану і задайте питання в лоб, або в очі, або ще якось!",- запропонував волонтер.

За його словами, артистам варто було б звернутись до президента ще раніше.

"Бл*, вони мітинги корчать біля Кабміну! Нах**а?! Зайшли б на трибуну 24 го серпня і запитали, дивлячись в перенісся! "Вова, якого Одеса запалює, а нам не можна, чи можна, але не всім?",- зазначив волонтер.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова, яка ініціювала під Кабміном мітинг представників музичної індустрії, закликала президента Володимира Зеленського вплинути на уряд і дозволити артистам повноцінно здійснювати свою творчу діяльність з дотриманням карантинних правил.

Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».

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