Легенда українського футболу пішов з життя у віці 48 років

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили керівник телеканалів" Футбол " Олександр Денисов на своїй сторінці в Facebook.

Про смерть екс-футболіста "Шахтаря" Сергія Ателькіна стало відомо 1 жовтня.

Генеральний директор футбольного клубу, в якому Ателькін провів майже всю свою кар'єру, також відреагував на смерть легенди.

"Помер Сергій Ателькін. Сьогодні вночі. Серце. Чудова світла людина. Легенда. Вічна пам'ять. Як же так, Серьога...", - повідомив Денисов.

"Світла пам'ять Сергію Ателькіну. Його ім'я завжди буде в історії "Шахтаря" і серцях уболівальників. Щирі співчуття його родині та друзям", - зазначив Сергій Палкін на своїй сторінці в Facebook.

За донецький "Шахтар" Ателькін зіграв 265 матчів і забив 82 голи та зайняв 8-му місці в рейтингу кращих бомбардирів в історії клубу.