Легенда українського футболу пішов з життя у віці 48 років

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили керівник телеканалів" Футбол " Олександр Денисов на своїй сторінці в Facebook.

Про смерть екс-футболіста "Шахтаря" Сергія Ателькіна стало відомо 1 жовтня.

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"Помер Сергій Ателькін. Сьогодні вночі. Серце. Чудова світла людина. Легенда. Вічна пам'ять. Як же так, Серьога...", - повідомив Денисов.

Генеральний директор футбольного клубу, в якому Ателькін провів майже всю свою кар'єру, також відреагував на смерть легенди.

"Світла пам'ять Сергію Ателькіну. Його ім'я завжди буде в історії "Шахтаря" і серцях уболівальників. Щирі співчуття його родині та друзям", - зазначив Сергій Палкін на своїй сторінці в Facebook.

За донецький "Шахтар" Ателькін зіграв 265 матчів і забив 82 голи та зайняв 8-му місці в рейтингу кращих бомбардирів в історії клубу.
 

Також Ателькін пограв за кордоном - в Італії за Лечче і в Португалії за Бенфіку. За збірну України він провів дві гри.

Після завершення кар'єри працював тренером-селекціонером"Шахтаря". У липні з'явилася інформація про те, що Ателькін очолив селекційну службу ПФК "Львів".

Також ми повідомляли, що 5 серпня помер 22-річний футболіст з Кривого Рогу Дмитро Левчук.

Хлопцеві діагностували страшну хворобу - спайкову хворобу черевної порожнини.

Пару тижнів тому спортсмен пробув у реанімації, потім Дмитру стало гірше і він впав у кому.

Медики провели безліч операцій, але на жаль життя юного спортсмена обірвалося 5 серпня, коли у нього відмовили нирки