Легенда українського футболу пішов з життя у віці 48 років
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили керівник телеканалів" Футбол " Олександр Денисов на своїй сторінці в Facebook.
Про смерть екс-футболіста "Шахтаря" Сергія Ателькіна стало відомо 1 жовтня.
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Генеральний директор футбольного клубу, в якому Ателькін провів майже всю свою кар'єру, також відреагував на смерть легенди.
Також Ателькін пограв за кордоном - в Італії за Лечче і в Португалії за Бенфіку. За збірну України він провів дві гри.
Після завершення кар'єри працював тренером-селекціонером"Шахтаря". У липні з'явилася інформація про те, що Ателькін очолив селекційну службу ПФК "Львів".
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