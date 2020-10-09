Киянин розповів, що відбувається в столичних лікарнях де лікують від "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, емоції від побаченого Олександр Кондратенко описав на своїй сторінці в Facebook.

"Якби мені тиждень тому, хтось сказав, що я буду по всьому Києву шукати місце в лікарні для своєї мами я б напевно не повірив",-пише чоловік. Правда така: друзі, 15 клінічна-люди лежать прямо в коридорі (за дві доби надійшло 65 осіб), 4-я забита повністю. 8-я так само. Під усіма інфекційними відділеннями нашого міста низка швидких, які раз у раз не встигають привозити хворих з двостороннім запаленням легенів", - розповів киянин.

За його словами, йому вдалося перевести маму в 4-у клінічну лікарню оскільки її стан за добу з середньої тяжкості перейшов в дуже важкий.

"І єдине про що говорять лікарі, так це "не знімайте кисневу маску, якщо хочете жити". Той кошмар, який я бачив в 15-й на Фрунзе біля Спартака, описати складно. Відсутність ліків, два градусники на все відділення і т.п. це мала частина реального колапсу з нашою охороною здоров'я", - підсумував чоловік.

Відзначимо, В Україні станом на ранок 9 жовтня кількість інфікованих зросла до 250 538. При цьому за добу зафіксовано 5804 нових зафіксованих випадки.

Найбільший добовий приріст захворюваності був зафіксований в Київській області - інфікувалися 766 осіб, у тому числі в місті Києві – 567 випадків.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що медсистема не витримає, якщо українці не будуть дотримуватися карантинних обмежень.