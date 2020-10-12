Міністерство освіти України спільно з Міністерством охорони здоров'я готує пропозицію оголосити в школах канікули 

Як передає Politeka.net, про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив на своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що ВНЗ рекомендуватимуть "перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня по 15 листопада з обов'язковим виїздом всіх студентів з гуртожитків.

"При цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня по 15 Листопада", – підкреслив Шкарлет.

Реагуючи на таку пропозицію міністра, українці розділилися на два табори: одні негативно сприйняли таку новину, а інші вказали на безальтернативність такого рішення.

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"У Польщі від вчора жорсткий карантин у більшості регіонів. Не дай боже і нам такого", " Дайте нормально дітям вчитися!", "Пройдемо річну освіту за півтора місяці" ," а футбольні стадіони з глядачами! Маячня повна", "правильне рішення, тому що хворіють і діти, і вчителі"," а батькам що робити?",- писали українці в мережі.