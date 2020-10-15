Засоби індивідуального захисту, які не рятують від зараження коронавірусом, видали українським лікарям

Зокрема, лікар Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костенко на сторінці у Facebook показала будівельні окуляри, які не тільки непридатні для захисту від вірусу, але і нещільно прилягають до обличчя (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні вкотре отримали засоби індивідуального захисту – видали "що попало". Авось підійде. Наприклад, будівельні окуляри, непридатний одноразовий халат... чим би ще заощадило наше керівництво лікарні, щоб "захистити" персонал?"- повідомила вона.

Костенко також зазначила, що медикам доводиться працювати по кілька годин поспіль без захисту від хвороби.

"А 4-5 годин гемодіалізу ви пробували відпахати в, вибачте, цьому непридатному для захисту від COVID лайні, яке закупили задорого? Спасибі, приходьте до нас! Ласкаво просимо в наш світ!"- обурювалася лікар.



Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты —выдали «что попало». авось сойдёт Например строительные очки, непригодный одноразовый халат... чем бы ещё сэкономило наше руководство больницы,чтобы «защитить» персонал? А 4– 5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в ...извините, этом непригодном для защиты от covid дерьме , которое закупили задорого? Спасибо, приходите к нам! Добро пожаловать в наш мир!!! Gepostet von Tetyana Kostynenko am Dienstag, 13. Oktober 2020

Також раніше повідомлялося, що лікар-вірусолог Андрій Александрін заявив що Україну чекає досить серйозне зростання захворюваності коронавірусом.

Також він назвав терміни, коли в Україні можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження за добу. За його прогнозами, це трапиться зовсім скоро та гірший період для українців ще попереду.

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