Средства индивидуальной защиты, которые не спасают от заражения коронавирусом, выдали украинским врачам
В частности, врач Николаевской областной клинической больницы Татьяна Костенко на странице в Facebook показала строительные очки, которые не только непригодны для защиты от вируса, но и неплотно прилегают к лицу (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
"Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты – выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат... чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы "защитить" персонал?" – сообщила она.
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Костенко также отметила, что медикам приходится работать по несколько часов подряд без защиты от болезни.
"А 4-5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в, извините, этом непригодном для защиты от COVID дерьме, которое закупили задорого? Спасибо, приходите к нам! Добро пожаловать в наш мир!" – негодовала врач.
Также ранее сообщалось, что врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.
Он также назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.