Средства индивидуальной защиты, которые не спасают от заражения коронавирусом, выдали украинским врачам

В частности, врач Николаевской областной клинической больницы Татьяна Костенко на странице в Facebook показала строительные очки, которые не только непригодны для защиты от вируса, но и неплотно прилегают к лицу (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты – выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат... чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы "защитить" персонал?" – сообщила она.

Костенко также отметила, что медикам приходится работать по несколько часов подряд без защиты от болезни.

"А 4-5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в, извините, этом непригодном для защиты от COVID дерьме, которое закупили задорого? Спасибо, приходите к нам! Добро пожаловать в наш мир!" – негодовала врач.



Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты —выдали «что попало». авось сойдёт Например строительные очки, непригодный одноразовый халат... чем бы ещё сэкономило наше руководство больницы,чтобы «защитить» персонал? А 4– 5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать в ...извините, этом непригодном для защиты от covid дерьме , которое закупили задорого? Спасибо, приходите к нам! Добро пожаловать в наш мир!!! Gepostet von Tetyana Kostynenko am Dienstag, 13. Oktober 2020

Также ранее сообщалось, что врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.

Он также назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.