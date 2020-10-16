Курсант В'ячеслав Золочівський, який був єдиним, хто вижив в катастрофі АН-26, продовжить навчання в Харківському університеті Повітряних сил

Як передає Politeka, про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

"Приголомшливий хлопець! 20-річний курсант Харківського університету Повітряних сил В'ячеслав Золочівський - єдиний дивом вижив в страшній катастрофі Ан-26 в Чугуєві, вирішив продовжити навчання і стати військовим льотчиком", - написав Бутусов.

Він також нагадав, що Золочівський - син військового льотчика, який також тричі потрапляв в авіакатастрофи.

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"Але те, що пережив сам В'ячеслав - це диво, диво одне на мільйон. При ударі літака об землю його викинуло з уламків машини, яка при падінні вибухнула. В'ячеслав сидів не в хвості, а в центрі літака. Раптовий удар і В'ячеслава підняло в повітря і сильно кинуло об землю, але він не отримав жодного опіку і жодного перелому", - розповів Бутусов.

Хлопця знайшли очевидці катастрофи майже відразу, і не дивлячись на шок, він знайшов в собі сили говорити. Саме через це очевидці катастрофи АН-26 спершу стверджували, що курсант вистрибнув з літака.

"Тепер травми, гематоми і забої В'ячеслава проходять. І ось він знову готовий і хоче літати. Цвяхи б робити з цих людей... Ось це характер", - додав Бутусов.

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