Курсант Вячеслав Золочевский, который был единственным выжившим в катастрофе АН-26, продолжит обучение в Харьковском университете Воздушных сил

Как передает Politeka, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

"Потрясающий парень! 20-летний курсант Харьковского университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский - единственный чудом выжил в страшной катастрофе Ан-26 в Чугуеве, решил продолжить обучение и стать военным летчиком", - написал Бутусов.

Он также напомнил, что Золочевский - сын военного летчика, который также трижды попадал в авиакатастрофы.

20-летнему курсанту вручили медаль "За военную службу" - единственному живому из его группы.

"Но то, что пережил сам Вячеслав - это чудо, чудо одно на миллион. При ударе самолета о землю его выбросило из обломков машины, которая при падении взорвалась. Вячеслав сидел не в хвосте, а в центре самолета. Внезапный удар и Вячеслава подняло в воздух и сильно бросило о землю, но он не получил ни одного ожога и ни одного перелома", - рассказал Бутусов.

Парня нашли очевидцы катастрофы почти сразу, и не смотря на шок, он нашел в себе силы говорить. Именно из-за этого очевидцы катастрофы АН-26 сперва утверждали, что курсант выпрыгнул из самолета.

"Теперь травмы, гематомы и ушибы Вячеслава проходят. И вот он снова готов и хочет летать. Гвозди бы делать из этих людей... Вот это характер", - добавил Бутусов.

Как известно, авария самолета АН-26, на борту которого находились 20 курсантов и 7 офицеров, произошла 25 сентября недалеко от Чугуева Харьковской области. В катастрофе выжил лишь один курсант - Вячеслав Золочевский. Сейчас он находится в харьковском госпитале.

Спустя почти две недели после трагедии в Харьков для прощания привезли тела жертв авиакатастрофы. К этому проводилась идентификация останков, для чего эксперты брали образцы ДНК у родственников погибших в и самих усопших.

Курсантов и офицеров похоронили в 11 разных регионах Украины.

Напомним, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Как писала Politeka, убитая горем мама Харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

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