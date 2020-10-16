Українська військова, яка відвідувала окупований Крим, отримала від держави квартиру в Одесі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Український мілітарний портал".

Так, військова фінансистка ВМС ЗС України Марія Пишна, яка цього року їздила в окупований Крим та публікувала світлини звідти, отримала до Дня захисника України квартиру в Одесі.

Відомо, що Марія Пишна проходить службу у Військово-морських силах ЗС України вже не один рік.

На своїй сторінці у соцмережі 15 жовтня вона повідомила, що отримала квартиру в Одесі.

При цьому на сторінці Пишної також були фотографії з окупованого Криму, який вона відвідала цього літа.

На даний момент дописи про відвідини окупованого Криму і Севастополя вже видалені, як і фото.

Як відомо, 14 жовтня військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України з нагоди Дня захисника України отримали дійсно справжній подарунок - 25 сімей військових моряків отримали сертифікат на квартири.

Відтепер ці сім’ї проживатимуть у новенькій 9-поверхівці, будівництво якої нещодавно завершилося в Одесі. Заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов під час промови зазначив, що соціальне забезпечення військових моряків і членів їхніх родин є одним із головних завдань України.

Нагадаємо, місцеві жителі тікають з окупованого Криму через масові проблеми.

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