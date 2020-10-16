Украинская военная, посещавшая оккупированный Крым, получила от государства квартиру в Одессе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Так, военная финансистка ВМС ВС Украины Мария Пышная, которая в этом году ездила в оккупированный Крым и публиковала фотографии оттуда, получила ко Дню защитника Украины квартиру в Одессе.
Известно, что Мария Пышная проходит службу в Военно-морских силах ВС Украины уже не один год.
На своей странице в соцсети 15 октября она сообщила, что получила квартиру в Одессе.
Доллар сорвался с цепи, Нацбанк поразил новым курсом валют: что теперь будет с гривной
Как выглядят Пугачева, Волочкова, Ивлеева и другие звезды "под мухой": топ захмелевших фото красоток
Большая беда нагрянула в семью "Квартал 95", срочно нужна помощь: "Очень жаль малышку, сил ей одолеть..."
«Беременная Настя, поздравляем»: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик
При этом на странице Пышной также были фотографии из оккупированного Крыма, который она посетила этим летом.
На данный момент сообщения о посещении оккупированного Крыма и Севастополя уже удалены, как и фото.
Как известно, 14 октября военнослужащим Военно-морских сил ВС Украины по случаю Дня защитника Украины сделали действительно настоящий подарок - 25 семей военных моряков получили сертификат на квартиры.
Отныне эти семьи будут проживать в новенькой 9-этажке, строительство которой недавно завершилось в Одессе. Заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов во время речи отметил, что социальное обеспечение военных моряков и членов их семей является одной из главных задач Украины.
Напомним, местные жители бегут из оккупированного Крыма из-за массовых проблем.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.