Украинская военная, посещавшая оккупированный Крым, получила от государства квартиру в Одессе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Так, военная финансистка ВМС ВС Украины Мария Пышная, которая в этом году ездила в оккупированный Крым и публиковала фотографии оттуда, получила ко Дню защитника Украины квартиру в Одессе.

Известно, что Мария Пышная проходит службу в Военно-морских силах ВС Украины уже не один год.

На своей странице в соцсети 15 октября она сообщила, что получила квартиру в Одессе.

При этом на странице Пышной также были фотографии из оккупированного Крыма, который она посетила этим летом.

На данный момент сообщения о посещении оккупированного Крыма и Севастополя уже удалены, как и фото.

Как известно, 14 октября военнослужащим Военно-морских сил ВС Украины по случаю Дня защитника Украины сделали действительно настоящий подарок - 25 семей военных моряков получили сертификат на квартиры.

Отныне эти семьи будут проживать в новенькой 9-этажке, строительство которой недавно завершилось в Одессе. Заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов во время речи отметил, что социальное обеспечение военных моряков и членов их семей является одной из главных задач Украины.

Напомним, местные жители бегут из оккупированного Крыма из-за массовых проблем.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.