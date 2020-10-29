Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, захищаючи Україну, поділився щасливою новиною
42-річний актор одружився, про що і повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Добрі Люди, Здрастуйте і Процвітайте! Радість і Гордість переповнюють мене! Моя Божественна Леся, надавши мені Високу Честь, прийняла мою пропозицію Руки і Серця і стала моєю Дружиною! Ще раз сімсот написав би Моя!!! Україно, за щедру нагороду, дякуй! Убд i не тре!:- ) ", – йдеться в публікації.
Він також показав свідоцтво про шлюб.
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Новоспечену дружину артиста звуть Леся Задесенець. Вона також опублікувала весільне фото на своїй сторінці в соцмережі.
Раніше актор-доброволець емоційно прокоментував байдужість багатьох представників українського суспільства до кровопролитної війни в їхній країні, яка триває вже шостий рік. Пашинін заявив, що справжніх українців зараз можна перерахувати на пальцях, а все інше населення він вважає байдужою масою, яка не має права відносити себе до народу.
"Тому що українців залишилося – он підіть перерахуйте. Ну і на передку ще. Все! Все інше – пардон! Нехай називається громадянами України, нехай називається ким завгодно – запорожцями, черкащанами, сумчанами. Але нехай не сміють говорити, що вони українці! Їм не потрібна Україна! Їм зашибісь, чи cтікає Україна кров'ю, чи вмирають мої побратими, чи загинув Чорномор чи ні. Їм пофіг!" , – підкреслив він.
Пашинін – актор російських і українських багатосерійних картин, який здобув популярність завдяки своїм ролям у таких стрічках, як "Любов на мільйон", "Грозові ворота", "Рота йде в небо", "Ми з майбутнього" та інших.
Нагадаємо, Пашинін знайшов велику різницю між Україною і Росією
Як Politeka писала, що Пашинін зробив різку заяву про українське громадянство.
Також Politeka повідомляли, що Пашинін назвав найбільшого ворога України.