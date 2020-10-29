Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, защищая Украину, поделился счастливой новостью

42-летний актер женился, о чем и сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Добрые Люди, Здравствуйте и Процветайте! Радость и Гордость переполняют меня! Моя Божественная Леся, оказав мне Высокую Честь, приняла моё предложение Руки и Сердца и стала моей Супругой! Ещё раз семьсот написал бы Моя!!! Украина, за Щедрую Награду, Благодарствуй! Убд i не тре!:-)», – говорится в публикации.

Он также показал свидетельство о браке.

Новоиспеченную супругу артиста зовут Леся Задесенец. Она также опубликовала свадебное фото на своей странице в соцсети.

Ранее актер-доброволец эмоционально прокомментировал безразличие многих представителей украинского общества к кровопролитной войне в их стране, которая длится уже шестой год. Пашинин заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.

«Потому что украинцев осталось – вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное - пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно - запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!», – подчеркнул он.

Пашинин – актер российских и украинских многосерийных картин, который получил известность благодаря своим ролям в таких лентах, как «Любовь на миллион», «Грозовые ворота», «Рота уходит в небо», «Мы из будущего» и других.

Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией

Как Politeka писала, что Пашинин сделал резкое заявление об украинском гражданстве.

Также Politeka сообщали, что Пашинин назвал самого большого врага Украины.