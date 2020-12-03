В українських медзакладах не вистачає лікарів і медсестер, їх зміни часом тривають по кілька днів

Так, в Миколаївській області в деяких лікарнях вже зайняті всі місця для хворих коронавірусом.

Щоб хоч якось врятувати становище, в регіоні готуються закривати дитячі та гінекологічні відділення, і відкривати на їх базі місця для пацієнтів з коронавірусом. Ситуація там погіршується з кожним днем, передає Обозреватель.

У Миколаївській області є лікарні, заповнені пацієнтами на 100%. Так, наприклад, в лікарні Южноукраїнська зайняті всі 64 ліжка.

Зараз головна проблема в цій лікарні-брак медперсоналу. Якщо раніше викручувалися за рахунок приватних сімейних лікарів, які підробляли в медустанові, то тепер через наплив хворих вони не можуть тут працювати.

Складна ситуація і в лікарні Баштанського району. Тут з 25 ліжок, виділених під коронавірус, на сьогодні зайняті всі.

"У нас також, як і скрізь, не вистачає анестезіологів, немає інфекціоніста, замість нього працює терапевт. Багато медиків хворіють", - зазначили в медзакладі.

У Миколаївській обласній адміністрації повідомили, що в цілому ситуація в Миколаєві із забезпеченням киснем не дуже райдужна. Всього лише третина ліжок тут має доступ до такого важливого газу.



"Лікарі та медсестри просто вигорають на роботі. Зміна триває 2-3 дні. Вони сплять часом на підлозі. Дуже багато важких пацієнтів, які бояться померти. Їм потрібен не тільки кисень, з ними потрібно сидіти, вмовляти не стягувати маску, щоб не задихнутися. Люди буквально повзуть до вікон, щоб відкрити і подихати. Це нестерпно", - скаржиться медсестра реанімаційного відділення однієї з районних лікарень.

Одна з колишніх пацієнток COVID-лікарні Миколаєва розповіла, що багато хворих не розуміють, що персоналу не вистачає і вони кричать, у них істерика, їм погано, а кисню на всіх немає. А якщо хтось затримував маску на хвилину, то і до рукопашної доходило.

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