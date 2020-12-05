Українські медики та викладачі отримують низькі зарплати через недобросовісних бізнесменів

Як передає Politeka.net, низьке фінансування бюджетних професій викликане масовим ухиленням від сплати податків. Так радник глави МВС Антон Геращенко пояснив ситуацію в ефірі програми "Свобода слова".

За словами чиновника, власники великих компаній оформляють своїх співробітників фізособами-підприємцями, не бажаючи платити повноцінні відрахування до державного бюджету. У країні є і чесних самозайняті бізнесмени, які регулярно вилачують необхідні законом податки, проте їх зусиль бракує, щоб забезпечити бюджетників на гідному рівні і підвищити їм зарплати.

"В Україні триває схематоз зі сплатою податків. У нашій країні ряд схем крутяться навколо продажу контрабандних товарів, великих торгових мереж", - зазначив Антон Геращенко. - "У підсумку відбувається колосальне ухилення від сплати податків, в результаті чого ми не можемо платити нормальні зарплати лікарям і вчителям".

Раніше стало відомо, що в бюджеті на 2021 рік заклали підвищення зарплат медичних працівників. Більш, ніж на 30%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на засіданні Кабміну, що на ці цілі виділяють 161 мільярд гривень. Також Національна служба здоров'я України отримає 16 мільярдів гривень, які допоможуть забезпечити медустанови киснем і ліками, а ще 2,6 мільярда витратять на вакцини від китайського вірусу.

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