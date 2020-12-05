Украинские медики и преподаватели получают низкие зарплаты из-за недобросовестных бизнесменов

Как передает Politeka.net, низкое финансирование бюджетных профессий вызвано массовым уклонением от уплаты налогов. Так советник главы МВД Антон Геращенко объяснил ситуацию в эфире программы "Свобода слова".

По словам чиновника, владельцы крупных компаний оформляют своих сотрудников физлицами-предпринимателями, не желая платить полноценные отчисления в государственный бюджет. У стране есть и честных самозанятые бизнесмены, которые регулярно вылачивают требуемые законом налоги, однако их усилий нехватает, чтобы обеспечить бюджетников на достойном уровне и повысить им зарплаты.

"В Украине продолжается схематоз с уплатой налогов. В нашей стране ряд схем крутятся вокруг продажи контрабандных товаров, крупных торговых сетей", - отметил Антон Геращенко. - "В итоге происходит колоссальное уклонение от уплаты налогов, в результате чего мы не можем платить нормальные зарплаты врачам и учителям".

Ранее стало известно, что в бюджете на 2021 год заложили повышение зарплат медицинских работников. Более, чем на 30%. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на заседании Кабмина, что на эти цели выделяют 161 миллиард гривен. Также Национальная служба здоровья Украины получит 16 миллиардов гривен, которые помогут обеспечить медучреждения кислородом и лекарствами, а еще 2,6 миллиарда потратят на вакцины от китайского вируса.

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