У новому випуску програми «Скажи-ка дядя» Валентин Землянський з Михайлом Чаплига обговорили питання системи видобутку газу в Україні.

«Потрібно розуміти, що Нафтогаз, створений в 98 році, і Нафтогаз, який є зараз - це абсолютно різні речі. У тому вигляді, який існує зараз, він не потрібен Україні. Нам необхідна структура, яка буде нести всі юридичні зобов'язання, тобто треба посадити юристів і фінансистів, і нехай вони займаються цим питанням. Може бути збутова компанія, перш за все державна, яка буде поставляти газ промисловості і населенню. Наприклад, як Укргазвидобування, створити продажний відділ», - ділиться думкою експерт.

Далі Землянський розповів про те, що працював у Нафтогазі, і бачив папери з інвентаризацією газопроводів: «Я хочу сказати, там зараз чорт ногу зломить, де державна труба, де приватна, і де комунальна. Тому має бути прийнято управлінське рішення».

На думку експерта, Україні давно вже варто піти від радянської системи обліку газу, і перейти на європейську.

«Якщо ці параметри поміняти за європейськими параметрами, при нулі, - тут же зміняться всі показники, і у населення буде коефіцієнт не одиниця з чимось, а 0,9 від лічильника.Зміна ситуації має нести системний характер. Нові закони по системі обліку, закон, який пропонує Тимошенко, це все може бути і це може працювати, потрібно лише бажання держави включиться в процес», - резюмував Валентин Землянський.

Раніше, Politeka повідомляла, що на базі підземних сховищ створили митний склад газу.

Нагадуємо, раніше Politeka писала, що борг по тарифам виріс на 20 млрд гривень.