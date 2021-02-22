У новому випуску програми «Скажи-ка дядя» Валентин Землянський з Михайлом Чаплига обговорили питання системи видобутку газу в Україні.
«Потрібно розуміти, що Нафтогаз, створений в 98 році, і Нафтогаз, який є зараз - це абсолютно різні речі. У тому вигляді, який існує зараз, він не потрібен Україні. Нам необхідна структура, яка буде нести всі юридичні зобов'язання, тобто треба посадити юристів і фінансистів, і нехай вони займаються цим питанням. Може бути збутова компанія, перш за все державна, яка буде поставляти газ промисловості і населенню. Наприклад, як Укргазвидобування, створити продажний відділ», - ділиться думкою експерт.
Далі Землянський розповів про те, що працював у Нафтогазі, і бачив папери з інвентаризацією газопроводів: «Я хочу сказати, там зараз чорт ногу зломить, де державна труба, де приватна, і де комунальна. Тому має бути прийнято управлінське рішення».
На думку експерта, Україні давно вже варто піти від радянської системи обліку газу, і перейти на європейську.
«Якщо ці параметри поміняти за європейськими параметрами, при нулі, - тут же зміняться всі показники, і у населення буде коефіцієнт не одиниця з чимось, а 0,9 від лічильника.Зміна ситуації має нести системний характер. Нові закони по системі обліку, закон, який пропонує Тимошенко, це все може бути і це може працювати, потрібно лише бажання держави включиться в процес», - резюмував Валентин Землянський.
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