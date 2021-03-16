Ключове питання полягає в тому, наскільки олігархи можуть домовитися. Яку компромісну фігуру можуть запропонувати на посаду прем'єра? Наслідки після націоналізації «Мотор Січі». Ці та інші теми обговорив політолог, керівник центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов у програмі Романенко бесіди в відеоблозі на YouTube.

«Домовлятися в Раді,в разі якщо будуть валити монобільшість, з партією«За життя»– це ідеологічні опоненти - виключено. З Порошенком, хоч би що там фантазував Турчинов, там уже зрозуміло особистісний конфлікт - виключено. З партією «Голос», домовишся з однією половиною, друга скаже:«Не дозволимо», - висловився політолог.

Золотарьов припустив, що всі ці дії - питання часу.І рано чи пізно, доведеться чимось жертвувати. Напевно, вже обдумують кого призначити замість Шмигаля, тому що негативу він вже набрався конкретного, а позитивних очікувань немає.

Політолог Романенко підняв тему про націоналізацію «Мотор Січі», її наслідки в геополітиці та участь України в світовому розкладі.

«Зверніть увагу на досить таку стриману реакцію Китаю. Напевно, Китай прекрасно розуміє всю ступінь нинішньої суб'єктності України. Якщо ти дістав молотком по пальцю, то проблема в руці, а нев молотку. З точки зору Китаю, звичайно «Мотор Січ» цікавий дуже для них об'єкт, тим більше з огляду на їх амбітні плани в авіабудуванні», - сказав експерт.

Експерт зазначив, що вся ця ситуація однозначно відіб'ється на китайських інвестиціях в Україну, якщо такі плани були. Швидше за все, Китай перестане купувати ряд наших товарів, які він купував у нас раніше. А це обернеться для України вагомими фінансовими і економічними втратами. З іншого боку, ця ситуація виглядає, як реверанс у бік американців і Британії, які активно тут грають.

«Це цікава тема, особливо після візиту до Лондона. Напрошується те, що британці будуть на порядок куди активніше і, судячи з усього, будуть намагатися грати в таку дворядку, між Вашингтоном і Лондоном», - резюмував Золотарьов.

Нагадуємо Politeka.net раніше повідомляла, що з 2016 року в нас йде поетапне зростання торгівлі з Росією.

Також раніше Друзенко розповідав в програмі Романенко бесіди, чому відносини України з США будуються на нерівноправному партнерстві.