Ключевой вопрос заключается в том, насколько олигархи могут договориться. Какую компромиссную фигуру могут предложить на должность премьера? Последствия после национализации«Мотор Сичи». Эти и другие темы обсудил политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в программе «Романенко беседы»в видеоблоге на YouTube.

«Договариваться в Раде, в случае если будут валить монобольшинство, с партией «За життя» – это идеологические оппоненты – исключено. С Порошенко, что бы там не фантазировал Турчинов, там уже понятно личностный конфликт – исключено. С партией «Голос», договоришься с одной половиной, вторая скажет:«Не позволим»», - высказался политолог.

Золотарев предположил, что все эти действия - вопрос времени.И рано или поздно придется чем-то жертвовать. Наверняка, уже обдумывают, кого назначить вместо Шмыгаля, потому что негатива он уже набрался конкретного, а позитивных ожиданий нет.

Политолог Романенко поднял тему про национализацию «Мотор Сичи», ее последствия в геополитике и участии Украины в мировом раскладе.

«Обратите внимание на достаточно такую сдержанную реакцию Китая.Наверняка Китайпрекрасно понимает всю степень нынешней субъектности Украины. Если ты хватанул себя молотком по пальцу, то проблема в руке, а не в молотке. С точки зрения Китая, конечно «Мотор Сич» интересный очень для них объект, тем более учитывая их амбициозные планы в авиастроении», - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что вся эта ситуация однозначно отразится на китайских инвестициях в Украину, если такие планы были. Скорее всего, Китай перестанет покупатьряднашихтоваров, которые он закупал у нас ранее. А это обернется для Украины весомыми финансовыми и экономическими потерями. С другой стороны, эта ситуация выглядит как реверанс в сторону американцев и Британии, которые активно здесь играют.

«Это интересная тема, особенно после визита в Лондон. Напрашивается то, что британцы будут куда на порядок активнее и судя по всему, будут пытаться играть в такую двухрядку, между Вашингтоном и Лондоном», - резюмировалЗолотарев.

Напоминаем Politeka.net ранее сообщала, что с 2016 года у нас идёт поэтапный рост торговли с Россией.

Также ранее Друзенко рассказывал в програме Романенко беседы, почему отношения Украины с США строятся на неравноправном партнерстве.