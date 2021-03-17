В ефірі програми «Конституційна кухня» Геннадія Друзенка генерал ЗСУ Сергій Кривонос пояснив, чому так і не закріпився високий рівень довіри до армії, та розповів, навіщо влада формує негативне ставлення до військових у суспільства.

Він розповів, що у 2015 році один на той момент високопосадовець сказав йому, що система починає знищувати тих, хто у 2014 році не задумуючись пішов воювати, ризикуючи життям. Це роблять ті, хто в 2014 відсиділи за їхніми спинами. Він розповів, що наразі вони повертаються і поступово один за одним будуть дискредитувати військових, змінювати і переписувати реалії, тому що вони себе почувають добре і не хочуть, щоб військові ставали до влади.

«Реалії показали, що так воно і є, і з часом ми побачили, що нас безпосередньо поступово стали знищувати. І зараз ми бачим, що сприйняття військових і добровольців - це якраз помилка попередньої влади. Не просто помилка, це таке грубе порушення, це було зроблено цілеспрямовано, аби військові не змогли впливати на певні моменти, проявляти свою громадську свідомість, в першу чергу, і щоби їх чули», - розповідає Кривонос.

Він зазначає, що українська ментальність показує зовсім протилежний стан речей, адже у нас на генетичному рівні було закладено, що в Українв ніколи «торгаші» не керували державою, а саме козаки, які воювали і захищали країну, мали право брати участь у зборах, радах і ухвалювати важливі політичні рішення.

«Хто захищає, той має безпосередньо і право голосу, а у нас навпаки. Той, хто захищає - там гнийте на фронті , а тут вам не дадуть, тут, якщо ви відкрите свого рота, вас виженуть. Тому проблема полягає в підміні цінностей. Чому не пишуть в пресі, що якийсь гінеколог чи електрик вбив родину, а завжди підкреслюють, що колишній атовець зробив те чи інше. Це ж формування на рівні народної свідомості негативу до тих людей, які захищали їх спокій», - вважає Кривонос.

Раніше Золотарьов заявив, що мотивація в частинах Збройних Сил України та добробатах у 2014-2015 році була на порядок вище, ніж зараз.

Нагадаємо, Знай.ua повідомляв, що ЗСУ передали Путіну потужний привіт "від Бандери".