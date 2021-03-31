У програмі «Що далі» на каналі «Знай24» Катерина Амосова, кардіолог, професор і доктор медичних наук, пояснила, чому вакцинація від COVID-19 - необхідний крок.
Гостя програми не приховує ризиків, що пов’язані зі щепленням. «Серйозне лікування, в тому числі і введення біологічних препаратів, як вакцини, завжди мають побічні ефекти», - констатує вона. У такому разі медики завжди оцінюють ймовірність настання побічних ефектів та смерті за відсутності лікування через них. Водночас варто пам’ятати, що грип за тяжкістю перебігу хвороби і близько не стоїть до коронавірусу, його летальність аж у 10 разів вища.
З огляду на це все, Амосова вважає вакцину корисною та необхідною. Тим не менш, професорка зізнається, що сама ще не зробила щеплення, оскільки заразилася, але планує це виправити у близькому майбутньому.
Вона також відзначає, що велику роль у цьому питанні відіграє людський страх. Натомість варто опанувати себе, не думати про серйозні побічні ефекти та вакцинуватися. Тим паче, що є категорії населення, які заразитися COVID-19 ризикують чи не найбільше: це люди похилого віку та ті, що мають хронічні хвороби. Тим не менш, вакцинація – необхідний крок і для молоді, хай ризики для неї не такі високі, але вона живе поруч зі старшими людьми.
Нагадуємо, Амосова відповіла на питання, чи вакцина від коронавірусу вбиває.
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