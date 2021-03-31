У програмі «Що далі» на каналі «Знай24» Катерина Амосова, кардіолог, професор і доктор медичних наук, пояснила, чому вакцинація від COVID-19 - необхідний крок.

Гостя програми не приховує ризиків, що пов’язані зі щепленням. «Серйозне лікування, в тому числі і введення біологічних препаратів, як вакцини, завжди мають побічні ефекти», - констатує вона. У такому разі медики завжди оцінюють ймовірність настання побічних ефектів та смерті за відсутності лікування через них. Водночас варто пам’ятати, що грип за тяжкістю перебігу хвороби і близько не стоїть до коронавірусу, його летальність аж у 10 разів вища.

З огляду на це все, Амосова вважає вакцину корисною та необхідною. Тим не менш, професорка зізнається, що сама ще не зробила щеплення, оскільки заразилася, але планує це виправити у близькому майбутньому.

Вона також відзначає, що велику роль у цьому питанні відіграє людський страх. Натомість варто опанувати себе, не думати про серйозні побічні ефекти та вакцинуватися. Тим паче, що є категорії населення, які заразитися COVID-19 ризикують чи не найбільше: це люди похилого віку та ті, що мають хронічні хвороби. Тим не менш, вакцинація – необхідний крок і для молоді, хай ризики для неї не такі високі, але вона живе поруч зі старшими людьми.

Нагадуємо, Амосова відповіла на питання, чи вакцина від коронавірусу вбиває.

Раніше Politeka повідомляла про те, що у МОЗ назвали ймовірну причину трагедії з військовою, яка зробила щеплення від вірусу.



