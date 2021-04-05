Михайло Поплавський на малій батьківщині відкрив сучасне, креативне дитяче кафе «ПоплавОк». Урочисте відкриття відбулося в місті Благовіщенське, Кіровоградської області, про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.
“Для мене це щаслива мить порадувати своїх земляків!
В чудовій атмосфері провели день разом із дітворою!
Я дивлюся в майбутнє і хочу щоб наші діти були щасливі в незалежній Україні!
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Запрошую відвідати дитяче кафе «ПоплавОк» та приємно провести час зі своєю малечею! Діти – об’єднають Україну! Це наше майбутнє, наш сенс життя і щастя!”, – зазначив Михайло Поплавський.
В день відкриття кафе працювало безкоштовно, на свято завітало більше 500 дітей міста та району.
В кафе«ПоплавОк» окрім улюблених смаколиків на дітвору чекали приставки PlayStation 5 з найпопулярнішими іграми, аерохокей та інші забави.
Привабливий інтер’єр із зображенням героїв казок та мультфільмів, смачні пригощання, ігри та розваги в новоствореному кафе сподобалися як дітям так і їх батькам. Щасливі діти від душі повеселилися!