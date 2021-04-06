Засновниця ГО «Потужні екосистеми майбутнього» Юлія Домбовська в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповіла про екологічну катастрофу на сході України.

«Донбас – це найбільша, можна сказати, в Україні промислова зона, на якій йде зараз війна. Тому всі екологічні питання відпадають, і ніхто особливо уваги не надає або ж просто не може увійти на цю територію для того, щоб зупинити надзвичайні ситуації», - говорить експерт.

Домбовська також розповіла про супутниковий моніторинг екологічної ситуації, який планує вести Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона зазначила, що український уряд не може контролювати екологічну катастрофу в ОРДЛО, тому Росія повинна дати можливість увійти на цю територію.

«Нещодавно була конференція, на якій в принципі говорилося про те, що Мінреінтеграціі збирається вести моніторинг екологічної ситуації для того, щоб поставити під контроль всі існуючі на цей момент питання. Питань дійсно назбиралося дуже багато, і це ставить під загрозу наших мешканців, наших громадян, також і наших найближчих сусідів.

Було б дійсно добре, якби Мінреінтеграціі дійсно зайнялося цим питанням і Росія дала можливість їм увійти на цю територію. Тому що супутникові фотографії можуть давати точну інформацію, і можна вже від цього відштовхуватися, бачити останні зміни і передбачати наступні дії», - резюмувала Домбовська.

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