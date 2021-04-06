На основі Тернопільського західноукраїнського університету збираються створити міжнародну школу перемовин, в якій силовиків, бізнес і дітей навчатимуть вести звичайні, екстремальні і кризові перемовини.

Про це сказав професійний перемовник Вадим Рахліс в ефірі програми “On Target” з капітаном Гарі Табахом.

"Дуже Тернопільський західноукраїнський університет підтримав... Вони захотіли, я повторюю, безкоштовно, тобто, з мене не вимагали гроші... Створити міжнародну школу перемовин. Де будуть навчатися і українці, і не українці, де будемо професійно протягом року викладати звичайні перемовини, екстремальні, кризові перемовини в ситуації. І навчати і силові структури, і бізнес, і дітей ", - сказав Вадим Рахліс.

Він зазначив, що також безкоштовно допомогу зможуть отримати люди, яким потрібна психологічна реабілітація. Гроші на їх лікування планують заробляти від інших клієнтів, зокрема, бізнесу.

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