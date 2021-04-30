Коли у світі ставалася будь-яка війна чи інша подія подібного масштабу, чи не найбільше від цього потерпала саме Україна. Українці пережили дві світові війни, Голодомор, чорнобильську трагедію, розпад Радянського Союзу, непростий період 90-х років, а зараз світ кидає черговий виклик.

Про людей, які є втрачені і непотрібні, розповів сагу політолог Михайло Чаплига у програмі «Чаплига. Без питань».

Оцінюючи травматичний багаж українського народу, Чаплига порівнює його із таким собі Клондайком, але радше для психіатрії. Зі всієї своєї історії нація винесла біль та іншу негативну експресію.

«Українці – недолюблена нація недолюблених дітей, що ставши владою – мстять самі собі, бо страждають комплексом ненависті до себе», - стверджує політолог. Так, помста рідним і собі передбачає таку позицію, коли втрачати людині вже немає навіть чого. Він пояснює, що коли немає жодних перспектив та майбутнього, то все життя загороджує помста.

«Країна – жертва ілюзій. Кладовище інфантильних надій максималістів», - вважає Чаплига. У цьому контексті він звертається до непростого періоду після розвалу СРСР, до 90-х. Тоді, каже політолог, старше покоління марило тим, аби заробити всі гроші світу, натомість у своїх потугах заробляло копійки. А відтак наступне покоління і отримало відповідне виховання– вуличне.

Цими міркуваннями Чаплига підводить до думки, що всі, кому зараз більше 35 років, належать до покоління, що втратило свою віру і можливості. Натомість молоде покоління – інше: його виростив інтернет, воно живе одним днем і має інші цінності. Зокрема, продаж батьківської квартири експерт порівнює із продажом української землі. Масштаби різні, але суть – одна: це покоління не має батьківщини і турбується лише за свій теперішній добробут.

Нагадуємо,Чаплига іронічно розповів, що опертям його правління стали би феодали, бандити та представники регіонів.

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