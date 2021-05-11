Голова Правління громадського об'єднання «Обличчя майбутнього», генеральний директор загальнонаціональної програми «Людина року», Президент громадської організації «Клуб «Людина року» Аркадій Райцин у програмі Гаррі Табаха «On target» розповів про складнощі своєї роботи.

«У Вас, наскільки я розумію, взагалі-то не дуже добра робота. Тому що, я впевнений, Ви маєте справу з важливими впливовими людьми. Напевно, деякі на Вас ображаються. Скажуть: «Якого біса премію отримала ця скотина, коли повинен був отримати її я? І в цьому винен він!». Напевно ж є таке?», - запитав ведучий.

Райцин не став приховувати, що дійсно стикався з такими неприємними моментами.

«Мені здавалося на початку шляху, що дуже швидко український істеблішмент зрозуміє і прийме принцип, що бути номінантом або лауреатом – це вже дуже високо. Ось як цінують номінантство на найвідомішу премії світу, яка вручається щорічно в кінці зими або навесні – на премії «Оскар». Там якщо ти номінант, але не виходиш на сцену, це настільки ж почесно. У нас, в Україні, я можу це сказати, ґрунтуючись на власному досвіді, це був дуже довгий шлях. Особливо спочатку. Ви, можливо, думаєте, що це зараз так ревно. Більш ревно це було на початку шляху», - розповів він.

Гаррі Табах зізнався, що вручив би Аркадію Райцину приз за креативність.

«Я людина військова, лестощі – це не моє. Я не лещу Вам. Тому що ідея просто геніальна, я вважаю», - заявив ведучий.

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