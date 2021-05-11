Председатель Правления общественного объединения «Лицо будущего», генеральный директор общенациональной программы «Человек года», Президент общественной организации «Клуб «Человек года» Аркадий Райцин в программе Гарри Табаха «On target» рассказал о сложностях своей работы.

«У Вас, насколько я понимаю, вообще-то не очень хорошая работа. Потому что, я уверен, Вы имеете дело с важными влиятельными людьми. Наверняка, некоторые на Вас обижаются. Скажут: «Какого черта премию получила эта скотина, когда должен был получить ее я? И в этом виноват он!». Наверняка же есть такое?», - спросил ведущий.

Райцин не стал скрывать, что действительно сталкивался с такими неприятными моментами.

«Мне казалось в начале пути, что очень быстро украинский истеблишмент поймет и примет принцип, что быть номинантом либо лауреатом – это уже очень высоко. Вот как ценят номинантство на самой известной премии мира, которая вручается ежегодно в конце зимы либо весной – на премии «Оскар». Там если ты номинант, но не выходишь на сцену, это настолько же почетно. У нас, в Украине, я могу это сказать, основываясь на собственном опыте, это был очень долгий путь. Особенно вначале. Вы, может быть, думаете, что это сейчас так ревностно. Более ревностно это было в начале пути», - рассказал он.

Гарри Табах признался, что вручил бы Аркадию Райцину приз за креативность.

«Я человек военный, лесть – это не мое. Я не льщу Вам. Потому что идея просто гениальная, я считаю», - заявил ведущий.

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