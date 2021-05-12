Якщо говорити про другу державну мову в Україні, то чому би не про англійську?

Цю пропозицію зробив один з основоположників сучасної української естрадної пісні та Герой України Юрій Рибчинський у програмі свого сина, політика, історика та журналіста Євгена Рибчинського «Десять розмов з батьком».

«Треба, щоб люди, які знають російську, так само знали й українську мову», - каже гість програми. З іншого боку, ще краще – вільне володіння англійською. Юрій Рибчинський пояснює, що російська мова дозволяє спілкуватися без перекладача з усім пострадянським простором – грузинами, узбеками, болгарами, естонцями та іншими. Але англійська – відчиняє вікно у світ.

Він згадує, що ще по закінченню Громадянської війни багато білогвардійців та січових стрільців виїхало закордон, наприклад, у Німеччину чи Францію. Там вони почували себе комфортно саме завдяки знанню як мінімум двох мов. «Чим більше мов вона знає – тим вона багатша», - каже Рибчинський про людину у сучасному світі. Отже, його позиція така: дві чи три мови – завжди краще, ніж одна.

Ведучий програми поставив питання про національну ідею: чи тріада армія, віра, мова не розколює якось українське суспільство. Юрій Рибчинський же дотримується думки, що сама ідея мови може бути, але варто звернути увагу й на інші речі. «Чому в усіх гаслах, які робляться, щоб сформулювати українську ідею, немає поняття добробуту, багатства?», - запитує він.

Принагідно Герой України звертається до досвіду інших країн. Зокрема, він розповідає про національну ідею в США. Американська мрія передбачає заможність і добробут, наприклад, власний будинок і банківський рахунок, а також конкурентоздатність і постійний розвиток. У скандинавських країнах, розповідає Юрій Рибчинський, так само у пріоритеті добробут і без будь-яких соціалістичних гасел. «Тому найбільші податки платять найбагатші люди, за рахунок чого менш багаті можуть бути середнім класом», - пояснює він.

Нагадуємо,Рибчинський розповів, чи можна в Україні реалізувати національну ідею, засновану на добробуті.

Раніше Politeka повідомляла про те, як українцям сформулювати власну національну ідею.