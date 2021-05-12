Если говорить о втором государственном языке в Украине, то почему бы ни об английском?

Это предложение сделал один из основоположников современной украинской эстрадной песни и Герой Украины Юрий Рыбчинский в программе своего сына, политика, историка и журналиста Евгения Рыбчинского «Десять разговоров с отцом».

«Надо, чтобы люди, которые знают русский, так же знали и украинский язык», - говорит гость программы. С другой стороны, еще лучше - свободное владение английским. Юрий Рыбчинский объясняет, что русский язык позволяет общаться без переводчика со всем постсоветским пространством - грузинами, узбеками, болгарами, эстонцами и другими. Но английский - открывает окно в мир.

Он вспоминает, что еще по окончании Гражданской войны много белогвардейцев и сечевых стрельцов выехало за границу, например, в Германию или Францию. Там они чувствовали себя комфортно именно благодаря знанию как минимум двух языков. «Чем больше языков он знает – тем он богаче», - говорит Рыбчинский о человеке в современном мире. Следовательно, его позиция такова: два или три языка - всегда лучше, чем один.

Ведущий программы задал вопрос о национальной идее: не раскалывает ли триада армия, вера, языккак-то украинское общество. Юрий Рыбчинский же придерживается мнения, что сама идея языка может быть, но стоит обратить внимание и на другие вещи. «Почему во всех лозунгах, которые делаются, чтобы сформулировать украинскую идею, нет понятия благосостояния, богатства?», - спрашивает он.

Попутно Герой Украины обращается к опыту других стран. В частности, он рассказывает о национальной идее в США. Американская мечта предусматривает состоятельность и благополучие, например, собственный дом и банковский счет, а также конкурентоспособность и постоянное развитие. В скандинавских странах, рассказывает Юрий Рыбчинский, так же в приоритете благосостояние и без каких-либо социалистических лозунгов. «Поэтому самые большие налоги платят богатые люди, за счет чего менее богатые могут быть средним классом», - объясняет он.

Напоминаем, Рыбчинский рассказал, можно ли в Украине реализовать национальную идею, основанную на благосостоянии.

Ранее Politeka сообщала о том, как украинцам сформулировать собственную национальную идею.