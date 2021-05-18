Рідна Країна віддала данину музеям України з нагоди Міжнародного дня музеїв!

Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці в мережі Facebook, передає «Знай». Далі наводимо слова автора без коментарів.

Колективи музеїв - давні друзі та світоглядні побратими і сестри команди Рідної Країни.

Хочу підтвердити це кількома фактами:

- наш світоглядний портал рідна країна в 2008-2010 роках зібрав і розмістив інформацію про більш ніж 700 музеїв України;

- у 2010 році наша команда спільно з журналом "Главред" (головний редактор Діана Дуцик) представили просвітницький проект "Київ - столиця українських музеїв";

- у 2011 році наша команда за підтримки народного депутата Валерія Дубіля видала брошуру "Все про всі музеї Чернігівщини";

у 2011 році наша команда спільно з газетою "Вечірня Полтава" підготувала Спецвипуск "Все про всі музеї Полтавщини"…

- протягом 2008-2016 років побачили світ відзняті нами 50 фільмів з циклу "7 Чудес України", де представлені десятки заповідників і музеїв держави…

А ще сотні проектів допомоги та підтримки музейних колективів України від Рідної Країни!

Вітаємо і шануємо захисників і Хранителів нашої історії, традиції та культурної спадщини

І не забуваємо, що музеї-наше все!