Рідна Країна віддала данину музеям України з нагоди Міжнародного дня музеїв!
Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці в мережі Facebook, передає «Знай». Далі наводимо слова автора без коментарів.
Колективи музеїв - давні друзі та світоглядні побратими і сестри команди Рідної Країни.
Хочу підтвердити це кількома фактами:
- наш світоглядний портал рідна країна в 2008-2010 роках зібрав і розмістив інформацію про більш ніж 700 музеїв України;
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
В Одесі потужна злива затопила вулиці, випав навіть град: відео стихії
"Бідні діти, нещасні батьки...": п'яний водій влетів у натовп підлітків, деталі та фото з місця НП
Тіло відомого українця знайшли в центрі міста, фото: "Так само розправилися з його вчителем"
Конфлікт Ізраїлю і Палестини досяг апогею, в хід пішли танки і вертольоти: моторошні кадри
- у 2010 році наша команда спільно з журналом "Главред" (головний редактор Діана Дуцик) представили просвітницький проект "Київ - столиця українських музеїв";
- у 2011 році наша команда за підтримки народного депутата Валерія Дубіля видала брошуру "Все про всі музеї Чернігівщини";
у 2011 році наша команда спільно з газетою "Вечірня Полтава" підготувала Спецвипуск "Все про всі музеї Полтавщини"…
- протягом 2008-2016 років побачили світ відзняті нами 50 фільмів з циклу "7 Чудес України", де представлені десятки заповідників і музеїв держави…
А ще сотні проектів допомоги та підтримки музейних колективів України від Рідної Країни!
Вітаємо і шануємо захисників і Хранителів нашої історії, традиції та культурної спадщини
І не забуваємо, що музеї-наше все!