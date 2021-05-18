Подібний до відкриття земельного ринку випадок відбувся свого часу в Буковелі. Про нього політолог Михайло Чаплига розповів у своїй програмі «Чаплига. Без питань», заявивши, що влада поспішає розпродати українську землю задля свого гарного життя найближчим часом, але зовсім не турбується про майбутнє самої держави.

Ведучий розповів, як одного разу олігарх скуповував землі на Буковелі, плативши людям значні суми грошей. На його думку, ця ситуація аналогічна сьогоднішній із ринком землі, але платити людям будуть втричі менше.

«Двоє диваків отримали багато грошей, у них були свої ділянки на горі, причому досить жирні, і вони дуже потрібні були, щоб організувати курорт», - каже Чаплига. Далі він розповідає, що чоловіки, продавши земельні ділянки, протягом двох років сиділи вдома, харчувалися стравами, які їм готували найняті місцеві жителі, та пили дорогі алкогольні напої. Коли ж усі кошти витратили, зазначає політолог, чоловікам довелося вертатися на пилораму.

Чаплига робить такий висновок із ситуації: замість турботи про своє майбутнє та вигідних інвестицій, люди прожили два роки на широку ногу. «Ось і все наше компрадорське покоління», - закінчує він. Цю історію політолог розповів не просто так, а щоб показати наслідки сьогоднішніх дій влади: продавши землю, можна втратити все, що українці створювали роками.

Нагадуємо, Чаплига пояснив, чим небезпечний ринок землі для України.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Марчук заперечив присутність іноземців на українському ринку землі.