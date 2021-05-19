Голова громадської організації “Асоціація перевізників Києва та області” Ігор Мойсеєнко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що громадський транспорт можна зробити безкоштовним, але для цього міста повинні дотувати його.

"Технічно - це дуже реально зробити, безкоштовний транспорт саме для жителів міста, маю на увазі. Таке практикується і в європейських містах. Приклад - це Таллінн, столиця Естонії. Ці всі витрати по транспорту - вони повністю лягають на міський бюджет", - сказав Ігор Мойсеєнко.

За його словами, у Варшаві, і Європі в цілому, транспорт окупає себе лише на 30%, тоді як решту 70% - дотує місто.

"Тобто, всі гроші, які сплачує пасажир в транспорті - вони йдуть до бюджету міста. А місто, як я говорив, купує транспортну роботу і перевізника. Це всюди збиткове, всюди дотаційне. Маленькі міста можуть практикувати, з хорошими бюджетами, такі моменти. Але це стосується якраз, безкоштовний проїзд - тільки для жителів міста", - додав Мойсеєнко.

Він зазначив, що місцеві жителі їздять за спеціальними картками міста, тоді як приїжджі платять за проїзд близько 3 євро.

"У Києві це теж реально, але це буде колосальний... Я так розумію, половина бюджету Києва буде йти просто на купівлю транспортної роботи. І це, крім популізму, реального якогось ефекту не дасть. Я підтримую ідею, що все-таки для приїжджих разовий проїзд може бути дорогим в Києві, щоб зменшити навантаження на бюджет. А для жителів, які купують місячні проїзні, піврічні проїзні - для них повинна бути гнучка система знижок. Тому що у нас, на жаль, при вартості проїзду 8 грн - у нас місячний проїзд коштує стільки ж, скільки в Варшаві", - сказав Ігор Мойсеєнко.

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