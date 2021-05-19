Глава общественной организации “Ассоциация перевозчиков Киева и области” Игорь Моисеенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что общественный транспорт можно сделать бесплатным, но для этого города должны дотировать его.

“Технически - это очень реально сделать, бесплатный транспорт именно для жителей города, имею в виду. Такое практикуется и в европейских городах. Пример - это Таллин, столица Эстонии. Эти все расходы по транспорту - они полностью ложатся на городской бюджет”, - сказал Игорь Моисеенко.

По его словам, в Варшаве, и Европе в целом, транспорт окупает себя лишь на 30%, тогда как остальные 70% дотирует город.

“То есть, все деньги, которые оплачивает пассажир в транспорте - они идут в бюджет города. А город, как я говорил, покупает транспортную работу и перевозчика. Это везде убыточное, везде дотационное. Маленькие города могут практиковать, с хорошими бюджетами, такие моменты. Но это касается как раз, бесплатный проезд - только для жителей города”, - добавил Моисеенко.

Он отметил, что местные жители ездят по специальным картам города, тогда как приезжие платят за проезд около 3 евро.

“В Киеве это тоже реально, но это будет колоссальный… Я так понимаю, половина бюджета Киева будет уходить просто на покупку транспортной работы. И это, кроме популизма, реального какого-то эффекта не даст. Я поддерживаю идею, что все-таки для приезжих разовый проезд может быть дорогой в Киеве, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. А для жителей, которые покупают месячные проездные, полугодовые проездные - для них должна быть гибкая система скидок. Потому что у нас, к сожалению, при стоимости проезда 8 грн - у нас месячный проезд стоит столько же, сколько в Варшаве”, - сказал Игорь Моисеенко.

Как сообщала Politeka, Моисеенко рассказал, как маршрутчики планируют пережить пандемию.

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