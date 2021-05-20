У своїй програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига заявив, що сьогодні можна спостерігати справжню боротьбу поколінь – це конфлікт між власниками та користувачами, у якому останні вважають себе вищими.

Передусім Чаплига вказує на те, що зараз вся країна чомусь зайнята обговоренням конфлікту Дудя і Гая. Особисто він зізнається, що спершу нічого й не знав про цього російського інтерв’юера та українського блогера. Тим не менш, експерт виявив за ними мільйонну армію підлітків, що належать до покоління користувачів.

«Це покоління користувачів зносить покоління розробників», - попереджає він. Отже, Чаплига стверджує, що зараз триває конфлікт між цими поколіннями - користувачі проти власників. У ході боротьби, пояснює політолог, власники вирішили піти у непублічну сферу, у закулісся, а всю публічну залишили користувачам.

Останнім ведучий дає негативну оцінку: це покоління відмовляється від наукового знання. «Вони нічого не створюють і нічим не керують. Їх орда і вони непробивні своєю неосвіченістю. У них немає ні заборон, ні усвідомлення, у них немає страху щось втратити, бо вони нічим не володіють», - коментує він.

Натомість, каже політолог, користувачі живуть ілюзією власних можливостей, впливу та статусу. Але, на думку Чаплиги, привілейоване становище на першому плані користувачі отримали виключно згідно зі стратегією власників. Отже, він робить такий висновок: «поки користувачі вважають себе найрозумнішими, власники дозволяють їм так думати і смикають за ниточки».

Нагадуємо, Чаплига поділився своїм баченням України в майбутньому.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига заперечив існування «прозорих» ЗМІ.



