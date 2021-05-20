В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга заявил, что сегодня можно наблюдать настоящую борьбу поколений - это конфликт между собственниками и пользователями, в котором последние считают себя выше.

Прежде всего Чаплыга указывает на то, что сейчас вся страна почему-то занята обсуждением конфликта Дудя и Гая. Лично он признается, что сначала ничего не знал об этом российском интервьюере и украинском блогере. Тем не менее, эксперт обнаружил за ними миллионную армию подростков, принадлежащих к поколению пользователей.

«Это поколение юзеров сносит поколение разработчиков», - предупреждает он. Итак, Чаплыга утверждает, что сейчас идет конфликт между этими поколениями - пользователи против владельцев. В ходе борьбы, объясняет политолог, владельцы решили пойти в непубличную сферу, в закулисье, а всю публичную оставили пользователям.

Последним ведущий дает негативную оценку: это поколение отказывается от научного знания. «Они ничего не создают и ничем не управляют. Их орда и они непробиваемы своей необразованностью. У них нет ни запретов, ни осознания, у них нет страха что-то потерять, ибо они ничем не владеют», - комментирует он.

Вместо этого, говорит политолог, пользователи живут иллюзией собственных возможностей, влияния и статуса. Но, по мнению Чаплыги, привилегированное положение на первом плане пользователи получили исключительно согласно стратегии владельцев. Итак, он делает следующий вывод: «пока пользователи считают себя самыми умными, владельцы позволяют им так думать и дергают за ниточки».

Напоминаем, Чаплыга поделился своим видением Украины в будущем.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга опроверг существование «прозрачных» СМИ.



