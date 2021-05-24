Цифровізація та автоматизація мережі перетворюють електричні мережі в Smart Grid – «розумні мережі», що потрібні для розвитку сучасних міст. Це стосується як напряму управління інфраструктурою мереж, так і розвитку діджитал рішень для обслуговування клієнтів

В тому числі й для оформлення послуги нового приєднання до електромережі. Про це генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх заявив під час панельної дискусії «Україна 30. Цифровізація», яка відбулася в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх заявив, що автоматизація, цифрові технології, розумні лічильники – основа для реалізації розумних мереж, що працюють з мінімальним втручанням людського ресурсу, та забезпечують клієнтів стабільною електроенергією: «ДТЕК Мережі системно впроваджує технології автоматизації та цифровізації для того, щоб перетворити українські мережі в сучасну інфраструктуру Smart Grid для розвитку України».

За його словами, цифровізація електромереж має 2 напрями. Перший – це цифровізація та автоматизація самих мереж, що дозволить ефективніше ними управляти, мінімізувати кількість аварій та час на їх усунення. Другий – діджиталізація процесів клієнтського досвіду. Зокрема, ДТЕК Мережі розвиває цифрові канали взаємодії з клієнтами – вебсайти, чат-боти, особисті онлайн кабінети, які дозволяють в режимі онлайн відстежувати виконання заявок клієнта, в тому числі й щодо оформлення нових приєднань до мереж.

«У всіх ОСР ДТЕК, ми робимо цей процес публічним, відкритим. Клієнт може звернутися до нас онлайн без жодних посередників за принципом «єдиного вікна»: заповнити заявку на сайті, додати скани документів. Фізично потрібно приїхати в офіс компанії лише один раз для фінального підписання документів і отримання технічної документації» - підкреслив СЕО ДТЕК Мережі.

Він додав, що у 2020 році ОСР ДТЕК Мережі виконали у терміни, визначені законодавством, 98% заявок із приєднання клієнтів. Винятком є лише ті приєднання, де терміни затримуються через дозвільні процедури, що не залежать від компанії, як то, наприклад, відведення землі. Тому окрім зусиль компанії щодо спрощення процедур підключення до мереж, необхідні також зміни в частині процесу отримання дозвільної документації – процеси погоджень, відведення землі.

За словами гендиректора холдингу ДТЕК Мережі, ДТЕК підтримує поточні законодавчі ініціативи щодо спрощення процедури підключення до мереж.

«Ми були одними з тих експертів, хто працював над пропозиціями щодо її покращення. Приєднання – це одна з важливих складових оцінки простоти ведення бізнесу в країні і її привабливості для інвесторів в рейтингу Doing Business, тому наш фокус націлений на його спрощення і поліпшення завдяки цьому позицій України» - зазначив Іван Гелюх.