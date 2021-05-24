Герой України Юрій Рибчинський розповів про власний досвід використання гарантованих державою пільг у програмі «Розмови з батьком» Євгена Рибчинського.
«Коли я отримав звання Героя України, взяв виписку постанови Кабміну про пільги, які призначаються разом зі званням: якщо я пенсійного віку, то до пенсії треба приплюсувати ще дві моїх пенсії. В установі, яка займається пенсійними справами, дістали якийсь папірець, де було написано: якщо пенсія менша прожиткового мінімуму – отоді я маю право ще на двісті відсотків», - розповідає поет.
Так само було написано, що комунальні послуги для Героя України зменшуються на 50 відсотків.
«Теж дістали папірець: якби моя пенсія була менше трьох тисяч гривень – тоді б я мав право. Ще було написано, що ліки, які випускає Україна, я маю в аптеках отримувати безкоштовно. Знов дістали папірець: це в тому разі, якби в мене пенсія була меншою за три тисячі. Виходило, щоб отримати усі ті пільги, прописані для Героя України, він мав би бути бомжем або жебраком», - гірко іронізує Юрій Рибчинський.
Ведучий зазначає: така ситуація не нова для України.
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«У нас є тисячі Народних артистів, яких ніхто не знає. Їх знає дуже маленький осередок навіть не прихильників, а тих, з ким вони мали справу. І кожен новий міністр культури, який приходить, дає своїм знайомим купу «заслужених» і так далі, для того щоб надалі мати з ними справу і мати якісь преференції», - каже Євген Рибчинський.
Нагадаємо, Євген Рибчинський та його батько розповіли про нюанси християнської історії та про вибір Володимира Великого.
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