Український соціолог, доктор соціологічних наук Павло Кутуєв у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» висловився щодо намірів влади боротися з олігархами.

«З одного боку, я можу зрозуміти благі наміри... Припустимо, що у законодавців виключно присутні благі наміри. Але недарма ж кажуть, що дорога в пекло вимощена благими намірами. З тієї причини, що ми не живемо в комуністичному суспільстві. Ми начебто як погодилися, живучи в посткомуністичній країні, що комуністична ідеологія утопічна, і, відповідно, ми начебто як взяли на себе зобов'язання будувати ринкову демократію», - говорить експерт.

За його словами, якщо у нас є ринок, то в країні відбувається майнове розшарування і існує майнова нерівність – хтось багатший, а хтось бідніший.

«Завдання держави – підтримувати певний рівень соціального забезпечення, допомагати тим, хто слабший, не досяг успіху тощо. Але все одно поставити якусь кришку, так би мовити, заслін на збагачення...», - сказав Кутуєв.

Соціолог вважає, що інвестування свого капіталу в ЗМІ не дуже поєднується з демократією.

«З іншого боку, якщо ми всі такі обмеження починаємо вводити: це не можна, те не можна... То ми можемо рухатися в протилежному напрямку до протилежного полюса. І тут я боюся, що такі ось елементи авторитаризму не обов'язково будуть нам гарантувати і приносити динамічність технологічну, економічну Китаю, а це, скоріше, буде щось таке ближче до сусіда Китаю під назвою Північна Корея», - резюмував він.

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