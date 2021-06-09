У програмі «On target з капітаном Гарі Табах» засновник і президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик пригадав, хто йшов на фронт у 2014 році. Він розповідає, що це були прості дівчата та хлопці, без жодного військового досвіду та освіти, але вони зважилися стати добровольцями та протистояти російській агресії.

«Воювати можна і молотком, якщо більше немає чим. Звичайно, перед тими хлопцями, які тоді пішли, я знімаю капелюх», - каже гість програми. Водночас Малик зізнається, що сьогодні він без роздумів піде воювати, якщо на фоні загострення на кордоні почнеться ще й наступ РФ. Також він підкреслює, що не стане перешкоджати своїй доньці, якщо вона прийме таке ж рішення.

Табах зазначає, що люди часто міркують про те, що вони могли би щось змінити у минулому, а, не змінивши, жаліють про це. «У кожної людини, дійсно, є такі моменти, коли вона думає, що можна було б щось змінити, але я, озираючись на минуле, розумію, що глобальні речі, які відбувалися, мені змінити не під силу», - міркує на цю тему Малик.

Він розуміє, що не міг нічого змінити, наприклад, у Радянському Союзі, аби він не розвалився. А щодо АТО Малик хотів би змінити лише одне: зробити щось більше для протистояння російській агресії.

Принагідно гість програми розповідає про свій проєкт волонтерської допомоги «Україна від краю до краю». Водночас він дякує всім службам, які долучилися до роботи над проєктом: а це і СБУ, і ЗСУ, і прикордонники. За словами Малика, проєкт, відповідаючи своїй назві, дійсно охопив всю територію держави. Він вважає, що порядні люди в команді – це завжди велика удача, адже вони завжди виконають свій обов’язок на високому рівні. «Не дарма кажуть, що люди організовуються в групи за формальними ознаками», - додає засновник автомотоклубу.

Нагадуємо, Малик заявив, що при всіх достоїнствах українці програють інформаційну війну.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Малик розповів про пророчі передбачення Джохара Дудаєва про війну з РФ.