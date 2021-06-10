Журналіст, публіцист, сучасний український прозаїк, автор нашумілої книги "Тропік шлюбу" Всеволод Непогодін у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» відверто розповів, чому сучасні дівчата не виправдовують його сподівань.

«На жаль, йдуть трансформації в гіршийбік. Я після п'яти хвилин не можу слухати нерозумну людину. Я не кажу, що у мене коло інтелектуальних співрозмовників. Але вдома, в моєму особистому просторі, не повинно бути якогось телебачення, коли людина дивиться якісь ток-шоу «Україна має талант», «Голос», «Давай одружимося». Я це не можу дивитися!», - вигукує він.

Непогодін вважає поганим тоном, коли дві подруги разом відвідують розважальні заклади.

«Я не розумію, коли дівчата йдуть разом пити і танцюють під Меладзе. Для мене це якийсь несмак. Я виріс і сформований в культурному середовищі, у мене високі естетичні потреби, я не можу бачити цей жлобізм. Мені це тяжко дається», - стверджує він.

Письменник пояснив, чому відчуває дискомфорт у спілкуванні з дівчатами.

«Я людина з Одеси, ріс весь час поруч із центром. Французька архітектура, італійська, еркери, балюстради, мезоніни. І у мене є якісь естетичні і смакові запити: що мені подобається, що ні. Я дуже багато подивився. Я бачив і провінційне життя, і російське, і білоруське, і українське. Мені є з чим порівнювати, у мене більше досвіду в цьому плані. І я в Одесі з двома доларами можу дати більше, ніж чоловік в Челябінську, у якого дві тисячі доларів», - говорить він.

Нагадаємо, Непогодін розповів, як українці можуть зробити Україну наддержавою.

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